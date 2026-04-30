東京電力は新たな会長に、産業革新投資機構の横尾敬介社長を招く方針を明らかにしました。金融業界から会長就任となれば初めてとなります。東京電力は30日、2021年から会長を務めてきた小林喜光会長が6月の定時株主総会をもって退任することを発表しました。後任の会長には、産業革新投資機構の社長の横尾敬介氏を招く方針です。横尾氏は、日本興業銀行の出身でみずほ証券社長などを歴任。正式に就任することになれば、金融業界か