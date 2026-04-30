MISIAさんの新曲『ラストダンスあなたと』のミュージックビデオに、フィギュアスケートの鍵山優真選手（22）が出演し、コメントを寄せました。レコード会社によると『ラストダンスあなたと』は、ストリーミング累計1000万回再生を突破。劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌にもなっています。MVは、ひとりの少年がアイススケートという競技に出会い、ひたむきに夢を追いかけながら、心身ともに成長していくというス