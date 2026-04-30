米ワシントンのガソリンスタンドで給油する男性＝3月5日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米商務省が30日発表した1〜3月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値は、年率換算で前期比2.0％増だった。前期に政府機関の一部閉鎖の影響で落ち込んだ政府支出が回復したほか、輸出や設備投資も改善し、伸び率は前期の0.5％増から拡大した。2.3％程度の増加を見込んだ市場予想は下回った。政府支出は前期比4.4％増で、前