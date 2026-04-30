タレントのＬｉＬｉＣｏが３０日に自身のＳＮＳを更新。世界的大女優とのショット反響を呼んでいる。インスタグラムに「素晴らしいインタビューをありがとうございました近いうちに北海道にお越しいただけると嬉しいです」と英語でつづり、５月１日に公開の映画「プラダを着た悪魔２」に主演するハリウッドのトップ女優、メリル・ストリープとアン・ハサウェイと並んだショットを披露した。この投稿には「一瞬仲の良い家族