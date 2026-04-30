食べ出したら止まらない！悪魔のレシピが登場 食べ出したら止まらない、悪魔的においしいレシピをご紹介します。今回は、キャベツを使った3つの魅惑的なレシピにフィーチャー！一度口にしたら、ヤミツキになりそうなおいしさです。 レンチンしたキャベツがたまらない ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました（撮影：クックパッドフォトサポーターズ） 生でもモリモリ食べられるピリ辛！浅漬け風