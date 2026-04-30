◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）「2番・左翼」でスタメン出場した阪神・岡城がプロ初の3安打を放った。初回1死無走者で高梨から右前打を放って5連打の口火を切ると、ここからヒットパレードが止まらなくなった。「（1打席目は）出塁することだけを考えて、強く振れたことが良かった。ストレートを強くスイングできたのが一番良かった」2回2死の2打席目も右前打、5回先頭で迎えた3打席目は中前へは