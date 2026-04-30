元サッカー日本代表の中田英寿（49）が4月25日に自身のInstagramを更新し、日本各地の「本物」を巡る企画の青森編として、青森県西部にある十三湖を訪れた様子を公開した。投稿では、日本海に面した十三湖のほとりにある十三漁業協同組合を紹介し、しじみ漁をはじめとする地域の水産業や、湖の恵みを次世代へつなぐ取り組みに触れている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン