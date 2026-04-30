マンチェスター・ユナイテッドは30日、イングランド代表MFコビー・メイヌーとの契約を2031年6月30日まで延長したことを発表した。現在20歳のメイヌーは6歳の幼少期からクラブとの関りを持ち、2014年に正式に赤い悪魔のアカデミーに加入。2023年1月にトップチームデビューを飾り、2024年3月にはイングランド代表初出場も果たすなど、マンチェスター・ユナイテッドの将来を担う逸材として期待されていたが、2024年11月からチーム