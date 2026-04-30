中学生への強盗致傷の疑いで逮捕された20代の男女が不起訴処分となりました。去年、東京・港区で男子中学生に暴行を加え、大ケガをさせたうえ、現金を奪おうとしたとして強盗致傷の疑いで逮捕された24歳の男女について、東京地検は30日付で不起訴処分としました。理由については「捜査を尽くし関係証拠の内容を踏まえて慎重に判断した結果」としています。一方、ともに逮捕された少年2人は、先月27日に家裁送致となっています。