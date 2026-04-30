Photo: ささきたかし もう治らないのです。家の中で鍵や財布をなくすことが多いです。ほぼ毎日、出掛ける前に、「アレがないコレがない」とモノを探し続けてます。外でモノをなくすことはほとんどないため、致命的な事態に陥っていないものの、日々の小さなストレスがとにかくモヤる。収納のプロが、「定位置を決めて、そこに置けばなくさない！」なんて言っているのを目にするんですけど、