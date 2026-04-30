２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、今月６日に京都へ移住したことを報告したお笑いタレント・誠子の近影が話題だ。３０日にインスタグラムを更新。「自分の大切なお店や音楽や道を、惜しみなく教えてくれる。京都の先輩。私もそんな人になりたいな」と記し、仲間らと過ごす自身のショットをアップした。この投稿には「素敵です」「もし京都でお見かけしたら、声かけさせてもらってもいいですか？」な