◇セ・リーグヤクルト2―10阪神（2026年4月30日神宮）ヤクルトは今季最悪の10失点を喫し、大敗。今季3度目の連敗で首位・阪神とのゲーム差は1に広がった。先発の高梨は7回途中8失点。9連戦中ということもあり、長いイニングを投げることが期待された中で苦い結果となった。池山監督は「（初回の）5連打で、自分のペース掴めずにね…」と振り返り「120（球）近くまでは投げてもらって、投球の中で、修正してもらえばなと