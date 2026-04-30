「東京プリンセス賞・Ｓ１」（３０日、大井）単勝１・５倍の１番人気に支持された桜花賞馬アンジュルナは、１馬身１／４差をつけられ、２着に敗れた。まさかの敗戦だった。好スタートを切ってハナに立ちレースを引っ張るも、残り１００メートルで力尽きて勝ち馬ヘスペリスに差されてしまった。同馬と桜花賞を制した野畑凌は、開口一番「いや〜悔しいですね。距離ですかね」とやりきれない表情。レース前からテンションが高