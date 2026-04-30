◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１０阪神（３０日・神宮）阪神・藤川球児監督が死球禍に見舞われている現状について、言及した。「お互いさまですね。これはもう今シーズン続くことですし、お互いさまですから。勝負におけるところなので。相手投手、タイガースの投手もそうですし、あまりにそこに過敏になると今度は投球ができなくなる恐れもあるところでもありますから。代走を告げに行っただけですよ。きょうは」この