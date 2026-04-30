◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１０阪神（３０日・神宮）完敗だった。２連勝中だった先発の高梨が初回に５連打を許して３点を失ってリズムを崩すと、終盤にも失点。池山隆寛監督は「よく打たれましたね。球が高めに抜けたりコースを外れたりしていた」と指摘した。９連戦の３戦目とあってブルペン陣に負担をかけないよう７回途中まで続投。「その中で修正してもらえればというところだったが…」と淡々と振り返った。この