俳優・加藤清史郎の自然体なオフショットが話題を呼んでいる。３０日に自身のインスタグラムを更新した加藤。「『君が死刑になる前に』第５話放送まであと数時間！ということで…こちら裏話とオフショットです」と書き始め、昨年２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希、俳優の鈴木仁と和室で寝そべる様子のオフショットをアップ。「琥太郎たちが滞在している別荘には、実は、撮影では使われていない和室がありまして。我々の