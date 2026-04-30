３０日、マレーシア・クアラルンプールで開かれた「習近平国政運営を語る」第５巻英語版の読者フォーラムで行われた書籍の贈呈式。（クアラルンプール＝新華社記者／陳沢国）【新華社ジャカルタ4月30日】マレーシアの首都クアラルンプールで30日、中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の演説や論文を収録した「習近平国政運営を語る」第5巻英語版の読者フォーラムが開かれた。出席者は、習近平主席の重要著作には東方