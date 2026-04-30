◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）カード負け越しとなった巨人。阿部慎之助監督が試合後にインタビューに応じました。この日は2点リードで8回を迎えるも、4番手・ルシアーノ投手が四球でランナーをため、逆転の一発を被弾。前日の好投から期待しての起用となりましたが、阿部監督は「重圧がかかるところで行かせているこちらの責任」と振り返ります。コンディション不良を訴えているという大勢投手について