「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）前日２９日に首位へ返り咲いた阪神は１６安打１０得点と快勝し、首位攻防戦に勝ち越した。大勝の中で八回に、新人の岡城が左脇腹付近に死球を受け、藤川監督がベンチを出て怒りの表情を見せた。次打者の森下に対しては頭上を抜ける暴投で四球に。再び藤川監督がベンチを出ると、ヤクルト・池山監督も出て謝罪し周囲をなだめる場面もあった。その際に藤川監督は駆け足ポーズをし