「東京プリンセス賞・Ｓ１」（３０日、大井）４番人気のヘスペリスが“絶対女王”を粉砕。重賞初制覇で３歳牝馬１冠をもぎ取った。単勝１・５倍の桜の女王アンジュルナは逃げて２着。連勝は“６”でストップした。なお、上位２頭には「第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２」（６月１７日・川崎）への優先出走権が与えられた。３着には２番人気のブレイズエッジが入った。直線は２頭のマッチレース。いったんは完全に突き放したア