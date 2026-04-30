「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）広島が会心の逆転勝ちでカード勝ち越し。坂倉将吾捕手が値千金の逆転３ランを放った。０−２で迎えた八回に開幕から８戦連続無失点中だったルシアーノを攻め立てた。２四球で２死一、二塁の好機をつくると、打席には坂倉。３ボールから直球を打ち砕くと、高々と舞い上がった飛球は右翼席へ飛び込んだ。逆転の３号３ランに坂倉はベンチに戻ると雄たけび。新井監督も大興奮で出迎えた
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