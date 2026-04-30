長期の在留資格を得るために偽装結婚した疑いで逮捕されたスリランカ国籍の男性ら男女4人が、不起訴処分になりました。スリランカ国籍の男性（30）は、45歳の男性らと共謀し、日本での長期在留資格を得るために、日本人の女性（34）と結婚したとする嘘の婚姻届を千葉県の袖ケ浦市役所に提出するなどした疑いで逮捕されました。千葉地検は男女4人を、4月30日付けで不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由を「公訴を維持する