300万円は定期預金に入れるべき？300万円というまとまったお金があると、「定期預金にまとめて入れるべきか」「分けたほうがよいのか」と迷う人は少なくありません。元銀行員の筆者と共に、どのように考えればよいのか整理していきましょう。結論からいうと、使う予定がないお金であれば、定期預金に預けるのは有効な方法です。定期預金は普通預金と比べて金利差が小さいこともありますが、「引き出しにくい」という特徴があります