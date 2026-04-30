数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『kodomoe 2026年6月号』（白泉社）の「ヨシタケシンスケ プールBAG」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『kodomoe 2026年6月号』の「ヨシタケシンスケ プールBAG」が見逃せない！白泉社から5月7日に発売さ