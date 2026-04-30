大学生の子どもの一人暮らし。「家賃のほかに月数万円渡せば足りるだろう」「物価高だから仕送りも増額した方がいいの？」と考えていませんか？塾選ジャーナルが保護者100人を対象に実施した最新アンケートでは、物価高に直面しながらも63％が「増額はしていない」との回答。家賃抜きの仕送り平均は月3万3000円でした。「甘やかし過ぎず、でも困らせない」ための金額設定の目安はどこにあるのか--。総額平均から、親子で決めている