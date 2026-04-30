片手で食べ歩きできるワンハンドスイーツは、観光や買い物の途中、小腹が減った時の強い味方です。JR関内駅前にある「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」には、横浜ならではのここでしか食べられないワンハンドスイーツを提供するお店が並んでいます。おすすめスイーツをピックアップ！（画像は全て筆者撮影）【画像】ベースゲート横浜関内の店舗限定スイーツを9つまとめて見る横濱ハーバースタジアム「ハーバーくんサンド」「横