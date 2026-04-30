イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が声明を発表し、ホルムズ海峡から「敵対勢力の悪用を排除する」とアメリカをけん制しました。モジタバ師は30日、声明を発表しアメリカによるホルムズ海峡の“逆封鎖”に対して「新たな局面が始まっている」とした上で「敵対勢力の悪用を排除する」とけん制しました。さらに、ホルムズ海峡については「イランが掌握している」と強調し「悪意をもって乱す外国人には海底以外に居場所はない」