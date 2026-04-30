「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）巨人が痛恨の逆転負け。９連戦最初のカードを負け越した。大勢がコンディション不良で前日に続いて登板せず。２点リードで迎えた八回に４番手として登板したルシアーノが誤算だった。２つの四球で２死一、二塁とピンチを招き、坂倉に右翼へ逆転３ランを運ばれた。阿部監督は「重圧がかかるところでいかせてるこっちの責任なんで」と振り返った。大勢については登録抹消こそしなか