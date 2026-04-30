元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花が３０日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）の公開前夜祭で司会を務めた。夫のバナナマン・日村勇紀が２８日に心身の不調を理由に休養を発表してから初の公の場となった。イベント終了間際に報道陣から心配の声をかけられた神田は、手を振り笑顔でステージを後にしたが、夫についてコメントすることはなかった。退場時には爆音のＢＧＭが流されていた。今