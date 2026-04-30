いま「割って食べるグルメ」が人気になっています。食べる前の“割る”ひと手間が楽しさ、美味しさ、ストレス発散にも繋がっているようです。【写真で見る】割って、食べてストレス発散パッケージごと割るチョコも「ASMR的な要素を」 “割って食べるアサイーボウル”最初の「割るグルメ」は、東京・原宿にあるアサイーボウルの専門「Bowls ＃」。このお店で今、人気なのが「割って食べるアサイーボウル」です。数種類