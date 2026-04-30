国際NGO「国境なき記者団」が世界の「報道の自由度ランキング」を発表しました。調査対象の180の国と地域のうち、日本は62位、アメリカは去年より7つ下げて64位となりました。国際NGO「国境なき記者団」は180の国と地域を対象に調査を行い、報道の自由度ランキングを30日に発表しました。日本は62位で、「国境なき記者団」は、日本で2014年に施行された特定秘密保護法がジャーナリズムに萎縮をもたらし続けていると指摘し、「情報