◇セ・リーグヤクルト2―10阪神（2026年4月30日神宮）ヤクルト・池山監督が、神宮が騒然となった8回の場面について振り返った。8回1死で、木沢が岡城に死球を与え、怒りの言葉を口にしながらベンチを飛び出した阪神・藤川監督。直後の森下にもカウント3―1から投球が頭の上を通過するボールとなり、再び藤川監督ら首脳陣がベンチを飛び出した。帽子を取って謝罪し、球審に投手交代を告げた池山監督は「代えるつもりで僕