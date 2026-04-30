モデルで女優の桜田ひよりが３０日に自身のＳＮＳを更新。自撮りショットが反響を呼んでいる。桜田はインスタグラムに「５月になっちゃうね」とつづると、パーカジャケットを着た姿でポーズをとる自撮りショットを披露した。この投稿にファンからは「いつもと雰囲気ちがってみえる！４月最後のひよりちゃんも安定に可愛くて癒されました」「久しぶりのひよりちゃんのお顔見れて嬉しい」「天使」「前髪の束感とお衣装のきらき