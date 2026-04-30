巨人が３０日の広島戦（東京ドーム）に２―３で敗戦。勝利ムードから一転、「８回の悪夢」に襲われた。思わぬ誤算となった。先発のウィットリーは足をつるアクシデントに見舞われながらも６回無安打無失点とゲームメーク。打線も２回に増田陸の内野ゴロの間に１点を先制すると、７回にも増田陸から２号ソロが飛び出し２点リードした。このまま逃げ切るかに思えた８回。大勢のコンディション不良により、開幕からここまで８試