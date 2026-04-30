３０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ラッパーでシンガーソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみな（２７）が、春らしい桜の柄の着物姿で出演した。母が韓国人、父が日本人で韓国生まれのちゃんみな。「一番最初の記憶が、鍵盤（けんばん）に手を置いている記憶で、物心ついた時から音楽があたり前だった」「母がバレリーナだったので、バレエもしていた」という幼少期を過ごしたが、日本