日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（3月）、PCE価格指数（3月）、雇用コスト指数（2026年 第1四半期）、実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（3月）21:30 予想0.4%前回-0.1%（個人所得・前月比) 予想0.9%前回0.5%（個人支出・前月比) PCE価格指数（3月）21:30 予想0.7%前回0.4%（PC