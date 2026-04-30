ＥＣＢ 現在の不確実性を乗り切るための態勢を十分に整えている 中東での戦争により、エネルギー価格が急騰、インフレを押し上げ、経済心理を圧迫 戦争が長期化し、エネルギー価格の高止まりするほど、広範なインフレおよび経済への影響強まる 直近数四半期において経済は回復力示している インフレの上方リスクと、成長の下方リスク強まっている 短期的なインフレ期待は大幅に上昇 長期的なインフレ期待は依然