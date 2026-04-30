ＥＣＢ 理事会は中期的にインフレ率が２％の目標で安定するよう、金融政策を策定することにコミット 状況を注視し、適切な金融政策スタンスを決定するため、データ依存かつ会合ごとのアプローチ採用 特定の金利経路を事前に約束せず