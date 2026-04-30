実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30 結果2.0% 予想2.0%前回0.5%（実質GDP・前期比年率) 結果1.6% 予想1.6%前回1.9%（個人消費・前期比年率) 結果3.6% 予想3.8%前回3.7%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果4.3% 予想4.0%前回2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)