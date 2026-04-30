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※前回値が修正されました。 個人所得・支出（3月）21:30 結果0.6% 予想0.4%前回0.0%（-0.1%から修正）（個人所得・前月比) 結果0.9% 予想0.9%前回0.6%（0.5%から修正）（個人支出・前月比)