群馬県が5月1日に交付するパスポート型パンフレット『GUNMA PASSPORT』。なぜこのようなパンフレットを制作したのか、群馬県の担当者を取材しました。■群馬県の魅力が詰まった一冊発行部数1万部の『GUNMA PASSPORT』。表紙には群馬県のマスコット『ぐんまちゃん』が描かれており、群馬県の歴史や文化、温泉、食、産業など、群馬県の様々な情報を掲載するパンフレットです。また、県内35市町村に設置されているオリジナルスタンプ