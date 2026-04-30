「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）巨人が八回に逆転を許して、９連戦最初のカードを負け越した。２点リードで迎えた八回に４番手として登板したルシアーノが２つの四球で２死一、二塁とピンチを招き、坂倉に右翼へ逆転３ランを運ばれた。打線は０−０で迎えた二回に先制。外国人枠の兼ね合いでベンチを外れたダルベックに代わってこの日４番に起用されたキャベッジのヒット、坂本の歴代単独１０位となる２４５３安