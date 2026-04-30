記者会見するECBのラガルド総裁＝30日、ドイツ・フランクフルト（共同）【フランクフルト共同】欧州中央銀行（ECB）は30日の理事会で、政策金利として重視する中銀預金金利を2.0％に維持すると決めた。据え置きは7会合連続。中東情勢の緊迫化に伴って燃料価格が高騰しており、ユーロ圏の物価や景気に与える影響を慎重に見極める考えだ。ECBのラガルド総裁は記者会見で「理事会で利上げの可能性を議論した」と明らかにした。6月