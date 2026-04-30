高市早苗首相がベトナムで予定している演説の概要案が判明した。自由で開かれたインド太平洋の進化に向け、エネルギーなどの供給網強化とルールの共有、安全保障連携の3点を重点に取り組むと表明する。関係者が30日、明らかにした。