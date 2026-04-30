「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）前日２９日に首位へ返り咲いた阪神は今季最多１６安打１０得点と快勝し、首位攻防戦に勝ち越した。高梨の立ち上がりを攻め立てた。初回１死から、前日プロ初安打のドラフト３位・岡城が右前打をマーク。森下が左前打、佐藤輝が遊撃内野安打で続き満塁の絶好機をつくると、大山が右翼線への２点適時二塁打を放ち先制した。なおも１死二、三塁では小幡が中堅右への適時打。この回