俳優の川粼麻世さんが、妻の花音さんが切り盛りするお店のお手伝いに勤しむ様子を自身のブログに投稿しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】妻・花音さんのお店で?板についてきたお手伝い?ドリンク・洗い物に「いつでも寿司が握れるように」麻世さんは「出張から帰ってすぐに妻のお店のお手伝いに入りました」とテキスト。友人たちによる大人数の貸切パーティで「俺もカウンターに入ってドリンクを作ったり洗い