■＜現職＞花角英世知事(67)初陣2018年から当選重ね3選目指す 県知事選挙まで1か月。これまでに3人が出馬を表明しました。衆院選で大敗した中道改革連合は支持候補が割れ、国政とのねじれも生まれています。一方の自民党も地方の首長選挙で負けが続き、緊張をにじませます。村上市の三面川に放たれたサケの稚魚。海へわたり、4年間の旅を経てこの川に戻ってきます。＜地元の 子どもたち＞「帰ってこーい！」＜花角知