4月19日（現地時間18日、日付は以下同）に幕を開けた「NBAプレーオフ2026」は、30日を終えてファーストラウンド全8カードのうち、2カードで決着がついた。 ウェスタン・カンファレンス第1シードで、昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーは、第8シードのフェニックス・サンズ相手に無傷の4連勝でカンファレンス・セミファイナルへ進出。 また、ウェスト第2シ