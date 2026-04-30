トロントの寿司店「Sushi Kiwami」は、4月25日にInstagramを更新。トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）が来店した際の貴重なプライベートショットを投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「昨晩、トロントブルージェイズの岡本選手にご来店いただきました」というコメントと共に投稿されたのは、寿司店