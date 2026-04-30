仕事にかまけた自分が悪い。帰宅しても家族と話せない「お仕置き」をくらって▶▶この作品を最初から読むフリーランスのデザイナーとして働く丸山ふさ子（40歳）は、かわいい盛りの2児の母。毎日ワンオペで家事・育児を担当し、へとへとな日々を送っていました。そんな中、夫の転職をきっかけに、家計の大半を支える「大黒柱妻」へと立場が一変。「お父さん」と「お母さん」の両方の気持ちがわかるからこそ上手くいくと